Francesca Fialdini, Eleonora Daniele e Silvia Toffanin. Sempre più donne in televisione

Marida Caterini 30 settembre 2022 a

Non solo la politica volge al femminile con il successo conquistato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, alle scorse elezioni. Anche in tv si registra una vera e propria avanzata delle donne che aspirano ad essere presenti e a condizionare palinsesti e ascolti. Conduttrici sempre più in carriera, signore accreditate presso il pubblico e altre che invece cercano in tutti i modi di farsi strada nell’intricato e difficile universo televisivo. Proprio come accade nel mondo della politica e in ambedue i settori la quota rosa si fa sempre più ricca. Questo è lo scenario attuale del piccolo schermo che può accreditarsi come la tv delle donne. Infatti i principali programmi sono affidati a professioniste che affiancano alla preparazione ed all’appeal presso il pubblico, la capacità di scalare la classifica dell’Auditel e di regalare alla rete a cui appartengono ascolti di prestigio. Da Milly Carlucci, ad Antonella Clerici, da Simona Ventura a Federica Sciarelli, da Barbara Palombelli a Federica Panicucci, da Elisa Isoardi a Barbara D’Urso: le signore occupano tutte le fasce orarie dei palinsesti televisivi, dal più prestigioso prime time al non meno importante day time. Senza dimenticare Anna Falchi al timone de I fatti vostri nella mattinata di Rai 2 dal lunedì al venerdì accanto a Salvo Sottile, Bianca Berlinguer presenza storica di #cartabianca talk show in onda su Rai 3, Eleonora Daniele che con le sue Storie italiane è oramai una presenza collaudata e fissa della mattinata di Rai 1.

Un esercito di donne all’assalto dell’Auditel nel quale deve essere inserita Maria De Filippi che con i suoi programmi riesce a mantenere alta l’asticella del gradimento di pubblico e dell’audience su Canale 5. Gli ascolti continuano a aumentare anche per Francesca Fialdini che, sul pomeriggio festivo di Rai1, conduce il suo programma Da noi…a ruota libera in cui la quota rosa delle donne ospiti è ampiamente rappresentata e curata dalla stessa padrona di casa. Il day time pomeridiano della domenica è completamente appannaggio delle figure femminili: infatti, prima della Fialdini, arriva, dalle 14.00 alle 17.00 Domenica in, la cui regina Mara Venier, dopo quattordici edizioni condotte, continua ad essere gradita dal pubblico ed a collezionare ascolti di prestigio. Come lei stessa ha annunciato più volte rimarrà in video fino a quando il pubblico non si stancherà di lei. Sembra che, per ora, questo giorno sia ancora lontano. Da sottolineare anche la perfetta suddivisione degli ospiti in personaggi maschili e femminili, soprattutto femminili con i quali la padrona di casa mostra di avere una particolare empatia. E la trasmissione si trasforma in un salottino dove due signore si scambiano opinioni e confessioni.

Ma anche il day time pomeridiano festivo di Canale 5 è appannaggio di figure femminili. Infatti la prima parte è affidata a Maria De Filippi con la nuova edizione di Amici e subito dopo arriva Silvia Toffanin con la versione domenicale del suo Verissimo. Medesimo discorso: molta empatia tra la conduttrice ed i suoi ospiti, soprattutto femminili, ed ascolti alti che si confermano tali anche nella versione del sabato pomeriggio del salottino confidenziale della Toffanin. Ricordiamo, inoltre, che i principali confronti del sabato sera sono affidati a donne. Adesso la De Filippi in giuria e la conduttrice Belen Rodgriguez spopolano con il talent show Tu si que vales. E devono vedersela, a partire da sabato 8 ottobre, con Milly Carlucci al timone della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Molto ben rappresentato da donne il cast dei nuovi partecipanti al dance show.

E non dimentichiamo che le sfide tra donne si perpetuano anche nel day time. Un esempio: Eleonora Daniele ogni mattina, con le sue Storie italiane, deve vedersela con Forum condotto da Barbara Palombelli, inossidabile nel gradimento sul pubblico della mattina e del primo pomeriggio, quando la Palombelli si sposta su Retequattro con Lo sportello di Forum. Last but not list Veronica Gentili che conduce su Retequattro Controcorrente. Anche i suoi ascolti non sono da sottovalutare.