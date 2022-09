Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi insieme a Domenica In. Colpaccio di Mara Venier

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi ospiti di Mara Venier, colpaccio della signora della domenica. Per la prima volta Loredana Lecciso arriva in studio insieme a sua figlia. Un vero e proprio colpaccio della signora della domenica che riesce a convincerla. Loredana, compagna di Al Bano da 20 anni, racconterà il suo rapporto con Jasmine e parlerà della sua famiglia (composta da Bido, secondogenito, e Brigitta che è nata dal suo precedente matrimonio). Loredana e Al Bano sono una coppia solida. “Siamo sposati con la mente”, aveva detto Carrisi in una recente intervista. Intanto, Loredana si gode un bel momento dal punto di vista professionale e non solo: l’amore della famiglia e l’affetto del pubblico. Una puntata imperdibile per la Venier. Si prevede un’intervista a tutto campo, ricca di colpi di scena.

La Lecciso mancava da un po’ dalla tv e per questo motivo il suo annuncio sta piacendo molto al pubblico. In studio ci sarà anche Rita Dalla Chiesa, fresca di elezione alla Camera dei Deputati nelle fila di Forza Italia. Poi il filosofo e scrittore Stefano Zecchi ed il vice direttore del Corriere della sera Aldo Cazzullo, conduttore su La7.