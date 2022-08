Mara Venier senza trucco e senza filtri, la foto in costume a 71 anni scatena i fan

12 agosto 2022 a

Mara Venier e Nicola Carraro: estate d’amore a Santo Domingo. La conduttrice di “Domenica In” è in vacanza con il marito nella capitale della Repubblica Dominicana, ma è molto attiva su Instagram dove documenta le giornate all’insegna del relax e della libertà. Si mostra felice mentre corre sulla spiaggia o mentre fa il bagno in piscina di primo mattino o ancora al supermercato in compagnia dell’amato nipotino Claudio.

Allegra, abbronzata, capelli biondissimi schiariti dal sole, spettinata il giusto e soprattutto libera da ogni conformismo e da un uso eccessivo di filtri. Un look naturale che piace molto agli oltre 2 milioni di follower.

L’autore di molte storie social è il marito che la fotografa orgoglioso e innamorato. In una Story di Instagram, Carraro riprende la moglie sottolineando: “Siamo in un posto meraviglioso, il nostro posto del cuore, in un tête-à-tête fantastico con la mia signora più bella che mai!”. A settembre, Mara Venier, 71 anni, tornerà alla conduzione del contenitore domenicale di Rai1, ma per lei è previsto anche il timone di una prima serata.