La rivelazione di Mara Venier: “Un ex fidanzato voleva uccidermi, mi aspettò sotto casa con un coltello”

Mara Venier è pronta a condurre la sua quattordicesima edizione di Domenica In, programma di Rai1 del weekend. La conduttrice televisiva si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera proprio prima dell’inizio della stagione: “Ogni volta mi dico ‘basta, quest’anno smetto’. Invece… Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio, il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino”. Venier rivela uno dei temi che approfondirà in tv: “La violenza contro le donne. Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa. Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Era uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono”.

“Lo fanno - prosegue il racconto di Venier - non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere, l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, ma avrei dovuto interrompere la spirale prima”.

Venier confida un altro segreto al Corsera: “A Venezia dopo la morte della mamma per sette anni non sono riuscita a tornare. Ora ce l’ho fatta, ed è stato come chiudere il cerchio. Lo stesso vale per la violenza subìta, le cose vanno affrontate, il cerchio si deve chiudere. Ma certe ferite non si rimarginano mai davvero. Ed è giusto parlarne. Anche in tv. Anche se fa perdere ascolti. Ho avuto tutto, è il momento - dice senza paura - di rischiare qualcosa”.