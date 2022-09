Pamela Prati al Gf Vip, nuove rivelazioni sul caso Mark Caltagirone?

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

Potrebbe parlare anche di Mark Caltagirone e riaprire il caso. Una vicenda che qualche anno fa lasciò tutti con il fiato sospeso, Pamela Prati adesso arriva al Gf vip con tanti buoni propositi. Ad esempio, raccontare quello che è accaduto quando avrebbe dovuto sposare un tale Mark Caltagirone: uomo mai esistito. Lei si è sempre difesa dicendo di essere stata "incastrata" da qualcuno che avrebbe giocato con i suoi sentimenti. Ma il pubblico a casa, che la conosce da anni, ha capito ben poco.

"Perché ho accettato? Perché il GFVip ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti”, dice al settimanale Chi, “cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al GF Vip, sono cambiata”. E ancora: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso (Signorini, ndr) per ringraziarlo”.



Ma secondo FanPage, ben informato sui fatti, Signorini si occuperà di nuovo del caso Caltagirone. E pare, sempre da rumors, che la Prati abbia ritirato la denuncia contro Barbara D'Urso e Mediaset. Per dire in altre parole: la tempesta è passata.

“Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa”, scrive FanPage.