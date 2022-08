Sanremo 2023, Fedez accanto a Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston

Alice Antico 19 agosto 2022 a

Come è stato annunciato dallo stesso Amadeus qualche tempo fa, Chiara Ferragni sarà la madrina di apertura e chiusura del Festival di Sanremo 2023. Una volta data la notizia pubblicamente, le emozioni trapelavano dai volti di Chiara e Fedez che, per festeggiare, si sono abbracciati mentre sorridevano. “Complimenti amore mio!”- dice Fedez in una story Instagram mentre Chiara gli sorride e dice: “Mi tremano le mani”. Già in alcune stories precedenti, Chiara aveva fatto trapelare l'intensità della giornata lavorativa. “Sono stanca, ho lavorato tanto, ma belle cose...”, diceva col sorriso a poche ore dall'annuncio ufficiale al TG1 da parte di Amadeus. Prima dell'annuncio ufficiale, anche Fedez, in diretta, scriveva: “Spoiler, attenzione, attenzione”- per creare suspence. E subito, com'è nel suo stile, anticipava la big news: “Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conduce mia moglie!”- urla con, in sottofondo, Chiara che lo invita ad aspettare.

Sanremo 2023, i primi nomi dei cantanti in gara

Dopo questa grande notizia sono, però, continuati i "rumors" riguardo gli ospiti di Sanremo 2023. Avendo annunciato anzitempo la sua guida per quest'edizione, Amadeus si è preso il tempo giusto per mettere a punto il suo quarto Sanremo. A dare conto dei primi artisti che hanno presentato la propria canzone è il settimanale “Chi” che, nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto, si sbilancia facendo “nomi e cognomi”. Al momento i nomi sarebbero quelli di Annalisa, Rocco Hunt, Tananai – che, tuttavia, in un'intervista recente ha dichiarato di non pensare al Festival ma di volersi concentrare sul suo tour - e Al Bano.

La novità più ghiotta, però, sarebbe la partecipazione di Fedez non come "Big" in gara, ma in un ruolo "top secret" che potrebbe senz'altro vedere la complicità della moglie Chiara Ferragni, presente in qualità di co-conduttrice. La notizia è da prendere con le pinze, ma se fosse vera: come se la caverebbero i Ferragnez sul palco di Sanremo? Potremmo dire alla grande, visto che i loro siparietti in onda tutti i giorni su Instagram intrattengono milioni di spettatori ansiosi di scoprire i dettagli più intimi della loro vita insieme. Sanremo e l'Ariston, però, sono un'altra cosa, e viene da chiedersi se la coppia potrebbe funzionare anche lì. Resta solo un dubbio: sono i Ferragnez ad avere più bisogno di Sanremo o Sanremo ad avere più bisogno dei Ferragnez? Forse è più la prima: Fedez e Chiara Ferragni potrebbero approfittare del Festival per accattivarsi una fetta di pubblico, quella affezionata al palinsesto di Rai1 e poco avvezza ai social, che non intercetterebbero se non occupando un posto nel programma più seguito della tv nazionale.