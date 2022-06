Sanremo2023, l'annuncio bomba di Amadeus: Chiara Ferragni co-conduttrice

20 giugno 2022 a

a

a

Chiara Ferragni sarà la conduttrice della prima e dell'ultima serata dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato da Amadeus, direttore artistico e conduttore dello show della canzone italiana, durante l'edizione serale del 20 giugno del Tg1 condotto per la prima volta da Giorgia Cardinaletti dopo le polemiche interne degli scorsi giorni. L'influencer e moglie di Fedez sarà quindi sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale e in quella finale del 73° Festival. La notizia della scelta di Ferragni ha subito mandato in tilt i social: in una manciata di minuti #Sanremo2023 è diventato primo trend topic in Italia su Twitter. "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremorai 2023" il messaggio su Instagram di Ferragni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.