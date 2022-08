Chiara Ferragni ai raggi X, l'abito da "radiografia" scatena i follower

14 agosto 2022 a

Chiara Ferragni è un'influencer di moda ormai seguita in tutto il mondo. Sia lei che il marito Fedez, di fatti, rappresentano due icone divulgatrici tra le più stimate sul territorio nazionale. Ma anche tra le più chiacchierate. Proprio per questo i look della seguitissima influencer riescono sempre a far discutere. L'imprenditrice digitale non ha mai paura di osare, che si tratti di un topless "censurato" ad arte o di una canottiera indossata senza reggiseno, e spesso scherza lei per prima sui suoi look, rispondendo con ironia e intelligenza agli “haters” che l’attaccano sui social network.

Chiara Ferragni si trova attualmente ad Ibiza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria: anche durante il relax delle vacanze, l’influencer non rinuncia al suo stile glamour e a look sensuali per godersi una cena fuori o per ammirare i famosi tramonti dell'isola. Tra i minidress sfoggiati in questa prima settimana di vacanza ce n'è uno assolutamente originale: un vestito sottoveste, corto e attillato, con le spalline sottili e un'oblò ‘cut out’ sotto il seno. La particolarità sta nella stampa: una sagoma nera su fondo bianco che sembra proprio uno scheletro visto ai raggi X. Non solo: alcune parti del vestito sono colorate di rosso, in corrispondenza del seno e dei glutei.

La moda, dunque, sembra non riposare mai; ma nemmeno le polemiche. Infatti, tra i moltissimi abiti portati dalla Ferragni in valigia, quello appena descritto ha fatto particolarmente discutere sui social. La polemica sembra essere stata scatenata dalla sua stampa particolare, che sembra appunto una "radiografia". L'influencer ha poi abbinato all'abito un paio di ‘mules’ di Prada con applicazioni scintillanti, dal prezzo di 1.160 euro.

Le foto del look, postate su Instagram, hanno scatenato l'ironia degli utenti. Tra i commenti c'è chi sottolinea che solo lei poteva portare con tanta grazia un abito così strano, chi evoca il film “Scream” e chi, invece, scherza sull'effetto radiografia del vestito: "Ma hai i reni infiammati?". Non mancano, ovviamente, parole forti e grandi polemiche nei confronti dell’influencer. Ma Chiara Ferragni, come sempre, fa spallucce: la moda da anni sperimenta con gli effetti "see through". C’è già chi sostiene che ‘Raggi X’ sarà la prossima tendenza: staremo a vedere.