Sanremo 2023, Annalisa, Rocco Hunt, Al Bano e Fedez al Festival

A Sanremo mancano ancora tanti mesi ma già circolano le anticipazioni sui nomi dei cantanti in gara e ospiti speciali. "Chi" svela che sul palco dell'Ariston saliranno Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e Al Bano.

Ma non solo. Anche Fedez sarà presente al Festival anche se non in gara. Il rapper sarà sul palco dell'Ariston come special guest. Ciò che è certo è che, quasi sicuramente, vedremo marito e moglie, ovvero Fedez e Chiara, insieme visto che la Ferragni sarà una delle co-conduttrici di Sanremo. L'altra unica certezza riguarda la presenza di Gianni Morandi che sarà accanto a Amadeus come co-conduttore in tutte e cinque le serate.