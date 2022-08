"Tutto bene. Taaac". Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il ricovero

18 agosto 2022 a

«Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac». Renato Pozzetto usa la sua celebre battuta sul profilo Instagram della locanda Pozzetto che si trova in provincia di Varese, per rassicura i fan sulle sue condizioni di salute. L’attore nei giorni scorsi era stato ricoverato per un malore.

Pozzetto ha trascorso il Ferragosto in ospedale a Varese dopo aver accusato un lieve malore. Pozzetto era arrivato in ospedale da venerdì scorso.