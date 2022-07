Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa alla corte di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 05 luglio 2022 a

Potrebbe esserci anche Rita Dalla Chiesa. Nel cast del GfVip, secondo le ultimissime indiscrezioni, spunta il nome della storica conduttrice di Forum. Che potrebbe dare davvero tanto a questo reality. Secondo Giuseppe Candela su Dagospia, la Dalla Chiesa sarebbe a un passo dalla firma. Tra i nomi "papabili" ci sarebbero anche il nuotatore Leonardo Tumiotto (in passato già naufrago di Simona Ventura), Max Felicitas e lo speaker radiofonico di RTL102.5 Charlie Gnocchi. Ma la vera novità è che il reality potrebbe allungarsi ancora di più, fino a maggio.

Soleil Sorge forse tornerà al Gf Vip come opinionista al posto della Bruganelli

Candela, sempre su Dagospia, fa sapere: “Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia?". Le novità non mancheranno. Tra i concorrenti certi, poi, ci sarebbe pure Wilma Goich (notizia ancora blindata in queste ore). Ma la cantante, che negli anni Sessanta ha venduto milioni di dischi, potrebbe aver accettato la proposta di Alfonso Signorini.

