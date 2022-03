Grande Fratello Vip, Ilary Blasi in studio gela Alfonso Signorini sulla crisi con Totti

14 marzo 2022 a

In vista dell'imminente inizio dell'Isola dei Famosi, Alfonso Signorini accoglie in studio Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset, che lunedì prossimo 21 marzo sarà al timone del reality più selvaggio di sempre, fa il suo ingresso in studio correndo ad abbracciare l'amico pronto invece a chiudere l'edizione del Grande Fratello Vip. La consegna del testimone tra applausi, sorrisi e un caloroso abbraccio fra i due.

Ed è un passaggio di testimone coi fiocchi: questa sera finisce #GFVIP ma da lunedì prossimo è tempo di #isola con Ilary Blasi! pic.twitter.com/TaDBLUNHdZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Ilary Blasi capelli raccolti in un elegante chignon, jeans con pietre arcobaleno e t-shirt bianca è entrata in studio scherzando con il conduttore sull'espansione territoriale del GF: "Qui a Cinecittà erano tutti campi, adesso è solo Grande Fratello" ha sottolineato a Signorini soddisfatto dei risultati del suo programma. E ancora: "Alfonso ti devo fare i complimenti però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio" ha detto la Blasi riferendosi all'interminabile edizione. "Forse ricomincio a trombare" ha ribattutto Signorini che ha colto subito l'occasione per stuzzicare la moglie di Francesco Totti finita nell'occhio del ciclone per la presunta crisi con il Pupone: "Leggo che sei separata in casa se vuoi ti presto Alex Belli?". "Con tutto il rispetto... manco dipinto" lo gela l'amica.

