Soleil Sorge forse tornerà al Gf Vip come opinionista al posto della Bruganelli

Per la serie: a volte ritornano. Ed è proprio così. Perché Soleil Sorge, ex concorrente del Gf vip ed oggi opinionista de La pupa e il secchione (condotta da Barbara d'Urso), potrebbe tornare al Gf vip. Proprio così, tutto vero. A lanciare l'indiscrezione è il quotidiano Leggo, che scrive: “Su Soleil Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip".



Quindi la domanda che circola in queste ore resta una: la Sorge torna nella casa come concorrente? Non proprio, secondo l’ipotesi più probabile potrebbe diventare opinionista, visto che Sonia Bruganelli non dovrebbe esserci. Una doccia gelata per Alex Belli, protagonista e attore principale di quella "chimica artistica" che ha tenuto banco per molti mesi durante il Gf vip. Qualcuno ha ipotizzato che potesse esserci proprio lui come opinionista, ipotesi molto poco attendibile. “No, non lo rifarò il Grande Fratello Vip! – aveva ribadito la Bruganelli – Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.



In queste ultime settimane, Soleil Sorge è opinionista di Barbara d’Urso a "La Pupa e il Secchione Show", un vero e proprio premio dopo mesi trascorsi al Gf vip. “La carriera di Barbara d’Urso è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando", dice Soleil Sorge a TV Sorrisi & Canzoni. “Io e Barbara siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. Perché mi ha scelta per La Pupa e il Secchione Show? Penso proprio per questo mio carattere, per la mia personalità. Sono diretta e sarcastica. Barbara mi ha spesso invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”.

