L'annuncio di Caparezza: "L'acufene mi blocca. Faccio venti concerti e mi fermo"

Caparezza deve fermarsi. Almeno per un po' di tempo, bisogna ridurre i concerti a causa di un fastidioso problema di salute. Il cantante soffre di acufene, un persistente disturbo uditivo, che da anni gli rende molto difficile fare musica.

«Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo - ha detto al Resto del Carlino - soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m'hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo».

Caparezza non ha nascosto la sua sofferenza. «Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi».

«Caparezza non si ritira dalle scene e non lo ha mai dichiarato. Semplicemente a causa della malattia (l’acufene di cui ha già ampiamente parlato) deve limitare il numero dei live» precisa invece lo staff della comunicazione dell’artista. «Detto in parole semplici se una volta si poteva affrontare un tour di 50 date oggi bisogna limitare i concerti; questo non significa smettere né di fare musica né di fare concerti. Semplicemente che il tour in partenza domani da Treviso, che segue l’uscita del disco "Exuvia", avrà solo 20 date in Italia. Solo questi venti appuntamenti live prima di passare a lavorare al prossimo disco (e relativo tour)».

