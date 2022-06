Maneskin, band d'oro: quanto ganno fatturato, la cifra da capogiro

Giada Oricchio 22 giugno 2022 a

Da 20mila euro a milioni di euro. L’ascesa dei Måneskin è anche nel portafoglio. La giovane band romana sta inanellando un successo dietro l’altro, soprattutto all’estero dove stanno vivendo il sogno americano. Musica, paillettes e lustrini che hanno dato (giustamente) una bella lucidata ai conti in banca di Victoria De Angelis (22 anni), Damiano David (23), Ethan Torchio (21) e Thomas Raggi (21).

Secondo quanto riporta Corriere Economia, tramite la società di produzione musicale Maneskin Empire hanno realizzato un fatturato di oltre 2 milioni di euro e contro 20 mila del 2020. E l’utile è stato di 210 mila euro. In banca hanno un saldo attivo di 3,5 milioni sul conto corrente: “Non sono cifre monstre ma danno l’idea della progressione e di quello che sarà il 2022 quando capitalizzeranno in bilancio una buona fetta dei ricavi «figli» degli exploit 2021, l’anno della vittoria a Sanremo e all’Eurovision con «Zitti e buoni».

Il fatturato era stato di 577mila euro nel 2019, è crollato a 20mila nel 2020 causa Covid e ora è balzato a 2,1 milioni”. Non male per il gruppo che fino al 2019 si esibiva per strada a Roma. La band ha al suo attivo oltre 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, 6 dischi di diamante, 133 di platino, 34 d’oro e 40 milioni di copie vendute. Chi gestisce i fab four della musica italiana? Il manager discografico Fabrizio Ferraguzzo, ex Sony, cura i contratti e smista le opportunità, mentre Alessandro De Angelis, il papà di Victoria, ha pieni poteri, si occupa dei dividendi del quartetto ed è anche titolare del dominio internet «maneskin.it». L’uomo, 59 anni, non percepisce compenso da amministratore e non ha dipendenti. Già dirigente di una grossa agenzia viaggi di cui è socio, ha le chiavi della Maneskin Empire, la società equamente divisa al 25% tra i 4 componenti della band, in cui confluiscono i proventi di concerti, eventi, ospitate e diritti d’immagine.

