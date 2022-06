Premio Hausmann &Co., un sostegno agli artisti dell'Opera

Camillo Barone 21 giugno 2022 a

Si è tenuta nella serata di ieri, nella cornice delle Terme di Caracalla, l’assegnazione del VII Premio Hausmann & Co., rivolto alla valorizzazione di giovani talenti nel campo delle arti e delle scienze. Per la prima volta, nell’edizione 2022 Hausmann ha avuto accanto a sé come partner IWC Schaffhausen, il brand svizzero fra i leader mondiali nel panorama degli orologi di lusso. Il Premio è nato nel 2012 dalla volontà del Gruppo di sostenere le eccellenze che si sono distinte nell’ambito delle proprie discipline. L’iniziativa della Casa romana – guidata da oltre 225 anni dalle famiglie Hausmann e Frielingsdorf – si inserisce nel solco della tradizione di mecenatismo, praticato fin dagli anni ’30 nella sede dell’azienda nel centro della capitale, che è stata ritrovo abituale degli artisti e degli intellettuali provenienti da tutta Europa e oltreoceano.

Il Premio quest’anno è stato consegnato ai partecipanti alla terza edizione di «Fabbrica» – The Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, che nel complesso monumentale mette in scena il suo cartellone estivo. «Fabbrica» nasce per favorire nuovi talenti italiani e stranieri - cantanti, maestri collaboratori, registi, scenografi e costumisti - dando loro l’opportunità di effettuare un training on the job fra le mura del Teatro Costanzi, guidandoli nella fase di transizione tra il termine del percorso formativo e l’inizio dell’attività professionale.

L’evento ha visto la presenza di oltre 350 ospiti, selezionati clienti Hausmann & Co., che hanno cenato al chiaro di luna e hanno potuto assistere al concerto che ha visto protagonisti i ragazzi di “Fabbrica”, seguito dalla cerimonia di premiazione. Presenti all’evento anche Francesco Hausmann e Giulia Mauro (amministratori del Gruppo Hausmann & Co.), Thomas Perini, regional director per IWC Schffhausen e Francesco Giambrone, Sovrintendente al Teatro dell’Opera di Roma. I premi sono stati consegnati dalla Direttrice di «Fabbrica» - The Young Artist Program, Eleonora Pacetti, ai ragazzi che maggiormente si sono distinti durante i 3 anni accademici.



