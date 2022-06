Maneskin, lo show di Damiano al Pinkpop Festival è in mutande. E i fan impazziscono

21 giugno 2022 a

Damiano David finisce in mutande al "Pinkpop Festival" in Olanda, ma c’è un perché. Dopo la pubblicazione del brano “Supermodel”, dalla colonna sonora del kolossal Elvis, sabato 18 giugno, i Maneskin si sono esibiti dal vivo nei Paesi Bassi e il frontman ha concluso la grintosa esibizione spogliandosi di tutto per rispettare la giocosa promessa fatta in una intervista prima del concerto. Damiano è rimasto in slip bianchi, piedi scalzi e tatuaggi a vista.

La giovane band italiana, il cui successo internazionale è inarrestabile, ha pubblicato le foto sul suo account ufficiale Instagram con la caption: “PAESI BASSI ci siamo letteralmente spogliati di tutto per voi! Abbiamo tanto amore per il Pinkpop, per la sua folla di appassionati e per gli artisti incredibili che ci sono. Un ringraziamento speciale ai Pearl Jam”. Gli scatti hanno ottenuto oltre 600.000 like, numeri alla Chiara Ferragni per intenderci, più migliaia di commenti di apprezzamento da parte dei fan. Il Pinkpop è un festival di musica rock che si svolge ogni anno a Landgraaf, in Olanda e secondo il Guinness Book of Records, si tratta del più antico festival del mondo.

