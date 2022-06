Otto e mezzo, Lilli Gruber conduce da casa: ho ancora il Covid ma senza sintomi

13 giugno 2022 a

Lilli Gruber torna a Otto e mezzo dopo il periodo in cui la trasmissione è stata condotta da Giovanni Floris. Ma la Gruber è in collegamento da casa sua, con tanto di divano e cuscini ben visibili sullo sfondo. La giornalista non è guarita dal Covid ma è diventata asintomatica.

"Buonasera ai telespettatori - ha detto la Gruber - come vedete sono tornata a condurre da casa. Non sono ancora guarita dal Covid ma ora sono asintomatica. Tutto questo a dimostrazione del fatto che il Covid non è ancora affatto finito".

