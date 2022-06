Rivoluzione ad Otto e mezzo: Giovanni Floris sostituisce Lilli Gruber. Ecco perché

01 giugno 2022 a

a

a

“Buonasera e benvenuti ad Otto e mezzo”. Colpo di scena durante la puntata del 1 giugno del talk show serale di La7, che rispetto al solito vede Giovanni Floris e non Lilli Gruber alla conduzione. “Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone” spiega il giornalista che solitamente è al timone di diMartedì, sempre sulla rete televisiva di proprietà di Urbano Cairo. Subito risolto il mistero, ma per qualche secondo si è scatenato il panico, con i telespettatori che anche sui social si erano domandati i motivi dell’assenza della padrona di casa: “Raga - dice Loredana su Twitter - ma cosa sta succedendo perché c’è Floris al posto della Gruber”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.