Otto e mezzo, Lilli Gruber non va in onda. Che succede alla conduttrice

E' ormai una settimana che Lilli Gruber non conduce il talk show serale "Otto e mezzo" in onda su La7. A sostituirla è Giovanni Floris che, ogni sera, conduce la trasmissione dallo studio tv. Ma cosa è successo davvero alla conduttrice? Girano molte voci sul suo stato di salute ma è il sito Bufale.net a smentire tutte le fake news sul conto della Gruber. Nessuna malattia particolare ma solo un'infezione da Covid.

D'altronde lo aveva rivelato lo stesso Floris durante una delle prime sostituzioni. "Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone", ha detto Floris. Poi il tampone con esito positivo. La Gruber, dunque, sta rispettando l'isolamento e non sarebbe neppure asintomatica. Per questo meglio essere prudenti prima del via libera al ritorno in tv.

