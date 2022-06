Domenica In, sfuriata di Mara Venier davanti a Ermal Meta: imprevisto in diretta

05 giugno 2022 a

Ultima puntata stagionale per Domenica In, il talk show condotto da Mara Venir su Rai Uno. Il 38esimo appuntamento dell’edizione 2021-2022 è durato meno del solito per lasciare la linea allo speciale del Tg1 sul Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Tra gli ospiti della puntata di domenica 5 giugno del talk c’è Fabrizio Moro, che si è beccato una ramanzina dalla Venier per essere venuto a mani vuote. Infatti, è un’abitudine sempre gradita dalla padrona di casa quella di portare un pensiero in studio, a lei. In realtà, Moro ha poi regalato alla conduttrice una rosa e il suo vinile con una dedica speciale.

Dopo Moro, anche Ermal Meta arriva in studio per raccontarsi, sin dagli esordi fino al successo. Durante l’intervista al cantante, però, Mara Venier si è trovata costretta ad interromperlo a causa di rumori provenienti dalle sue spalle. “Silenzio per favore, scusatemi, dovete fare un po’ di silenzio perché non sento. È l’ultima puntata!” sbotta la conduttrice veneta agli addetti ai lavori.

Una puntata impegnativa ed emozionante, come la stessa Venier aveva anticipato ai suoi telespettatori, con i quali ha stretto una promessa: non concludere la puntata scoppiando in lacrime. “Noi siamo ancora qua” rassicura Venier, e infatti Domenica In tornerà in onda dal prossimo 11 settembre e al timone della quattordicesima edizione ci sarà nuovamente Mara Venier.

