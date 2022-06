Alberto Matano sposo dopo coming out, matrimonio imminente con il compagno. E a celebrarlo sarà Mara Venier

Sullo stesso argomento: De Martino e De Filippi top. Ventura e Guaccero fanno flop

01 giugno 2022 a

a

a

Matrimonio in vista per Alberto Matano, il conduttore de la Viat in diretta, che si unirà con il suo compagno davanti a una celebrante d'eccezione, l'amica Mara Vernier. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi. Matano "potrebbe presto convolare a nozze con il compagno storico, Riccardo, e a celebrare le nozze dovrebbe essere l’amica Mara Venier" scrive il settimanale. Poco dopo la conferma del diretto interessato che al Fatto ha dato anche qualche indicazione sulla data, ormai prossima dato che si parla di giugno.

Venier show, Fazio provoca su Domenica In e pensione: "Col ca**o". Attimi di panico in studio

Aveva fatto clamore il coming out del conduttore Rai nell'autunno scorso, dopo l'affossamento del Ddl Zan. Parlando di omofobia e discriminazione per le persone gay aveva raccontato la sua storia personale: "L'ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione".

"Abbiamo un'idea...". Bomba di Coletta sulla Marcuzzi in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.