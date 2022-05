Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio provoca Mara Venier sulla pensione. Lei sbotta

23 maggio 2022 a

“È vero dissi col ca**o”. Poi leva la polvere a Fabio Fazio proprio lì. Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, è stata ospite del programma Che Tempo che Fa, domenica 22 maggio. Fabio Fazio è tornato su un’intervista che fece molto scalpore: “Ti hanno chiesto se pensavi alla pensione e te testualmente…”, “Col ca**o e dissi pure: lo deve scrivere!” ha confermato Venier rubandogli la parola.

- "Ti hanno chiesto 'lei pensa di andare in pensione?' e tu hai detto testualmente..."

- "'Col ca**o', ho detto! E ho detto 'lo devi scrivere anche'".



Battute a parte, la conduttrice di origine veneta ha chiarito il concetto: “Trovo un po’ pesante questa cosa dell’età e della pensione. Uno può dire ‘mi piace o non mi piace’, ‘mi ha stufato’, però buttarla sempre sul ‘sei vecchia, va in pensione’, mi fa girare le pa**e”.

Tra aneddoti e promozione per lo show di Domenica In, in onda venerdì sera in prima serata, Fazio ha tirato fuori anche una delle tante clip Instagram in cui la presentatrice fa le pulizie di casa. Un mood di vita che ama condividere con i suoi follower. Così il conduttore ha pensato di farle un regalo e ha sfoderato un meraviglioso battipanni rosa tempestato di brillantini e glitter, un secchio delle pulizie con paletta, piumino, ciabattine e detersivo en pendant. Un set invidiabile. Venier ha accolto di buon grado il cadeau e ha dato una bella spolverata a Fazio proprio sui gioielli di famiglia: “Dai, va bene sempre…”.

