Aria di crisi tra Shakira e Gerard Piqué: dove hanno pizzicato il difensore del Barcellona

Gossip impazzito in Spagna per un turbine di voci sulla coppia Gerard Piqué e Shakira. A sganciare la bomba su una presunta crisi tra la cantante colombiana e il difensore centrale del Barcellona ci ha pensato l'articolo pubblicato da Emilio Pérez de Rozas su El Periódico, un pezzo in cui il giornalista e veterano delle cronache rosa offre alcuni indizi e ipotesi che fanno pensare che il rapporto tra i due non stia attraversando il suo momento migliore. La colombiana, che ha due figli con lo spagnolo, ha confessato giorni fa la sua paura del matrimonio e che preferiva non sposarsi e che Piqué continuava a vederla come "un frutto proibito" per tenerlo “sulla corda”.

Di recente qualcosa sembra essere cambiato negli equilibri tra le due star. Tutto sembra indicare che il rapporto sentimentale tra Shakira e Piqué stia attraversando uno dei suoi momenti peggiori da quando si sono conosciuti nel 2010. Il capitano del Barça è stato spesso avvistato nel suo vecchio appartamento da single. Un dettaglio confermato da "alcuni vicini" che insieme "a tutto il caos mediatico e, soprattutto, alle uscite notturne di 'Geri' insieme al gruppo di amici del suo protetto Riqui Puig, aggiunge una certa incertezza sull’argomento”. Un altro dettaglio che non passa inosservato a Pérez de Rozas è il fatto che Shakira ha smesso di condividere immagini di o con Piqué sul suo profilo Instagram e l'ultimo post insieme risale al 21 marzo, mentre in precedenza era raro che non mettesse diverse immagini insieme. Mettendo insieme queste voci e il testo dell’ultima canzone di Shakira il gossip si è scatenato.

