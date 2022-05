Veronica Gentili, gossip bomba sulla conduttrice: "Pizzicata con lui". Ribaltone in vista

19 maggio 2022 a

“Veronica Gentili pizzicata a pranzo con lui”. La giornalista e conduttrice di Controcorrente, programma di approfondimento politico su Rete4, ha avuto un incontro di lavoro con un pezzo da novanta di Mediaset. A raccontare del pranzo è il sempre ben informato Dagospia. In uno dei noti flash, poche righe che quasi sempre anticipano accadimenti futuri, il sito fondato da Roberto D’Agostino ha rivelato: “Chissà cosa avranno di bello da raccontarsi, attovagliati al Bolognese di Milano, il direttore dell'informazione Mediaset, Mauro Crippa, e l'irresistibile Veronica Gentili? Novità in pentola per le conduzioni dei talk-show di Rete 4? Ah, saperlo...”.

In realtà Dagospia sa esattamente cosa bolle in pentola, ma non lo dice finché non c’è la firma sui contratti. Nonostante gli ascolti non esaltanti del talk preserale, Veronica Gentili è in costante ascesa. Piace molto ai vertici dell’azienda di Cologno Monzese (il faccia a faccia con il potente Crippa lo conferma, nda) che stanno valutando un “trasloco” su Canale 5, rete con un pubblico più avvezzo ai programmi sull’attualità.

Già qualche mese fa, era circolata l’indiscrezione di un “Pomeriggio 5” versione estiva. Non è detto che non accada, per ora, è certo che Barbara d’Urso condurrà la “sua” trasmissione fino a fine giugno per tornare puntuale a metà settembre.

