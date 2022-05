Domenica in, Gianluca Vacchi si emoziona con Mara Venier e scoppia in lacrime per la figlia

Valentina Bertoli 22 maggio 2022 a

a

a

“Diciamocelo, chi non ti conosce pensa ‘questo mi sta su…’” non usa eufemismi Mara Venier per presentare il suo ospite d’eccezione Gianluca Vacchi, celebre imprenditore, dj e influencer da 22 milioni di followers. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video virali, Vacchi presenta “Mucho mas”, un documentario nel quale si racconta a tutto tondo, svela il suo lato inedito e non trattiene le lacrime in diretta. Silenzio e parole rotte dalla commozione in studio. Un personaggio stravagante, eccentrico e bizzarro: la star dei social Gianluca Vacchi da sempre divide l’opinione pubblica e fa parlare di sé per la sua tendenza a rompere gli schemi. Protagonista di una lunga intervista, l’ambizioso imprenditore si è mostrato al grande pubblico e ha concesso alla padrona di casa un’intervista che ha scatenato in lui reazioni imprevedibili. Un Vacchi senza filtri mostra l’uomo che si cela dietro il popolare personaggio. “Chi non ti conosce, non sa e pensa ‘questo mi sta su…” è stata molto diretta la conduttrice Mara Venier per spiegare quanto il carisma dell’imprenditore possa suscitare invidia e rabbia. “Giudicare è umano, ma non bisogna giudicare a partire dai pregiudizi. La gente non è stupida, mi segue perché sa leggere l’anima” ha risposto pacato Vacchi.

Ferragni bollente: la foto col seno al vento manda in tilt i fan

L’imprenditore ha allora iniziato ad offrire un’immagine diversa di se stesso: “Sono sempre stato posseduto da un’impazienza costruttiva, da un inappagamento perenne che mi ha portato a cercare la mia versione migliore”. Venier ha chiesto all’ospite di fare luce sulle sue origini: “Sono nato a Bologna da una famiglia benestante, è vero, ma ho moltiplicato il patrimonio di mio padre. Lui non era meno capace, aveva altre priorità” l’influencer, commosso, ha continuato “Era un uomo generoso. Ha saputo dirmi di no al momento giusto. Mi ha sempre detto di studiare e di fare poi quello che volevo. Mi ha reso l’uomo che sono. Si è messo da parte per farmi emergere ”. Gianluca Vacchi, provato dall’emozione, ha precisato: “Anche mia madre era una donna di altro spessore. È grazie a loro se oggi niente mi distoglie dai miei obiettivi”. La piacevole chiacchierata si è poi spostata su un altro nodo della vita del dj, l’incontro con Sharon Fonseca e la nascita della figlia Blu Jerusalema: “Tutto è nato grazie all’attrazione. È stato un colpo di fulmine. Sono rimasto rapito, ipnotizzato. Mi sono innamorato come si deve innamorare un uomo. Lei mi ha insegnato ad amare la vita”.

La sorpresa di Fedez e J-Ax: com'è scoppiata la pace dopo quattro anni

L’imprenditore si è commosso ancora: “Non ho paura di commuovermi. I sentimenti non vanno occultati. Se io ero un pianoforte, lei ha saputo suonarmi divinamente”. Vacchi, papà innamoratissimo della sua piccola, ci ha tenuto a precisare: “Questo documentario l’ho fatto per mia figlia. Voglio che lei conosca un racconto oggettivo del mio percorso. Le stories su Instagram sono intrattenimento”. È caduto il muro dell’orgoglio nel salotto della domenica e inaspettatamente l’ospite, su invito di Venier, ha ricordato un episodio che lo ha reso vulnerabile e incapace: “Mia figlia ha subito un intervento molto delicato da piccolissima. Aveva un problema al palato. Gliel’hanno ricostruito con frammenti ossei. Un problema di un bambino non è mai di routine”. La conduttrice, acuta e attenta come sempre, ha allora abbracciato calorosamente l’imprenditore e ha smorzato la tensione: “Vieni qua, facciamoci una foto. Magari ti rubo qualche seguace. Piatto ricco… mi ci ficco”.

Temptation island cancellato, salta il reality di Canale5. Rivoluzione nel palinsesto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.