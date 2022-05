Fedez e J-Ax, pace fatta: la pace tra rapper scoppiata su Instagram

Alice Antico 22 maggio 2022 a

Fedez e J-Ax, pace fatta. I due cantanti appaiono di nuovo insieme su Instagram e i fan impazziscono. Prima la story mentre il marito di Chiara Ferragni canta “Senza Pagare” in auto, la hit lanciata nel 2017 con l'amico (ritrovato) e socio J-Ax, poi la foto dell'abbraccio.

Così tra i due artisti sembra così essere tornato il sereno, dopo la lite scoppiata nel 2018. Cosa accadde allora non è mai stato raccontato; si sa solo che J-Ax, ad un certo punto, ha abbandonato “Newtopia”, la label musicale che aveva fondato nel 2013 con il rapper milanese. La motivazione ufficiale riguardava “il bisogno di intraprendere due strade differenti in veste di solisti”. Ma in molti hanno ipotizzato un diverbio personale. A dimostrarlo è stato poi, nel dicembre 2019, lo stesso Fedez in un'intervista: “Con J-Ax, si è detto che era finita per motivi economici, ma quella sarebbe stata la risposta facile. Per me è stata una ferita grande, una ferita nella quale io non ho perso un socio, ma un pezzo della mia famiglia acquisita”.

Ad ogni modo le stories della pace sono diventate virali e i fan sono impazziti di gioia. E ci sarebbe dell’altro. Dopo il riavvicinamento a J-Ax, sembra essere arrivato per Fedez il momento di riannodare il rapporto anche con un altro vecchio amico: Fabio Rovazzi. Successivamente ad un periodo di grande tensione, i due non solo hanno ricominciato a seguirsi su Instagram, simbolo del non avere più nulla l'uno contro l'altro ma, in occasione del concerto di Tananai il 16 maggio, Fabio e Fedez sono apparsi al Fabrique di Milano mentre chiacchieravano e assistevano insieme allo show.

Dunque i tre amici non si sono rivolti la parola per lungo tempo, ma adesso tutto questo sembra essere alle spalle e, forse, il punto di svolta potrebbe essere stata la malattia del rapper milanese. Effettivamente, dopo il tumore, Fedez sembra aver riorganizzato le priorità, intensificando il suo impegno nel sociale e cambiando il suo modo di vedere il denaro. "Prima del tumore avevo un obiettivo: arrivare a 200 milioni di euro. Ora non me ne frega più niente", ha detto durante una puntata del suo podcast.

Il cantante, inoltre, ha deciso di rimettersi in gioco tornando in tv come giudice di X Factor. Insomma, tanti sono gli indicatori che dimostrano il suo concetto del “non sprecare le seconde possibilità”. E, allora, cosa c'è di meglio che riallacciare rapporti con vecchi amici?

