Temptation island cancellato, salta il reality di Canale5. Rivoluzione nel palinsesto

Stop. Temptation island non andrà più in onda. Lo storico programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è stato definitivamente cancellato. La conferma arriva da Tvblog, che scrive: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio.

Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne)”.

Una vera e priorità mannaia per Filippo Bisciglia, che dopo anni alla guida di quel programma fatto di tentatori e tentatrici adesso si ritrova senza un format. Dal quartier generale della De Filippi si sta già lavorando a "C'è posta per te", uno dei people show più seguiti della televisione italiana, oltre che a "Tu si che que vales" che torna a settembre. Ma non c'è traccia di Temptation Island. Mancherà molto ai telespettatori estivi quel programma ricco di dinamiche. Per adesso non è ancora chiaro quello che accadrà al palinsesto di Canale 5.

