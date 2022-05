Chiara Ferragni esagera, la foto con il seno al vento manda in tilt fan

22 maggio 2022 a

Due copricapezzoli ricamati tenuti insieme da un filo che si incrocia: Chiara Ferragni infiamma il web e i critici. L’imprenditrice digitale e il marito Fedez sono a Portofino per un weekend d’amore e sponsor. Tra cene al lume di candela, incontri e selfie con i fan, non mancano foto di outfit tendenza per l’imminente estate. L’ultimo look di Ferragni però ha suscitato più di una perplessità tra i follower. Jeans nero strappato sul ginocchio e top minimalista, nel senso che meno di così ci sono solo le stelle adesive di Victoria, la bassista dei Maneskin.

Si tratta di due specie di foglie d’acero legate da quattro striscioline-ine intrecciate in vita. Molto audace, molto bondage e molto sexy. I like alle foto postate sul suo profilo Instagram sono saliti vertiginosamente, ma in molti non hanno apprezzato l’abbigliamento: “Inguardabile, una schifezza”, “Sarai pure la Ferragni ma come ti proponi? Orribile”, “Il buon gusto questo sconosciuto”, “Imbarazzante, sarà pure griffatissimo, ma resta antiestetico perfino sui corpi perfetti delle ballerine brasiliane”, “Tu resti una donna intelligente e di successo, ma quel coso che ricorda le foglie canadesi è una delle cose più orrende mai viste. Meglio le ciabatte di Federico”. Qualcuno l’ha buttata sul filosofico: “Ma questi mi piaci per cosa? Il corpo nudo venduto al pubblico viscido?”.

