Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro furiosa con Maria Laura De Vitis

Adesso sbotta Carmen Di Pietro. Nessuno tocchi suo figlio Alessandro. Però, l'ex concorrente del Gf Vip deve fare i conti con la De Vitis, new entry all'Isola dei famosi (dopo la vittoria a La Pupa e il secchione, dove è arrivata per aver frequentato i salotti della d'Urso ai tempi della sua storia con Paolo Brosio), che ha baciato Alessandro. Tutto nasce per “colpa” di Edoardo Tavassi che ha organizzato un fantomatico gioco della bottiglia fai-da-te pur di far scambiare un bacio ai due piccioncini.

“Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire "ho conquistato Alessandro!". Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia”, dice ancora la Di Pietro. Che poi continua: “Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui”.

La Di Pietro è una furia. E non è l'unica a sparare a zero contro l'ex di Brosio. “Maria Laura è molto diversa da come l’ho conosciuta fuori è una falsa, è molto interessata a creare delle dinamiche di gioco” - dice Fabrizia Santarelli. – “Lei ha deciso di diventare il clone di Carmen e compiacendo Carmen crede di compiacere anche Alessandro. La vedo molto impostata che è un modo carino per dire falsa”. Anche Mercedesz Henger, new entry all'isola, non fa sconti: “Alessandro è un ragazzo carinissimo e Maria Laura recita per piacere a Carmen. Lei è più brava a farselo piacere anche se a me ha detto mille volte che a lei i ragazzi più piccoli non piacciono. Appena approdata in Honduras si è fiondata su Carmen! Penso che sia una ragazza costruita e un po’ furbetta che ha deciso di rimanere in gioco creando situazioni che neanche lei vuole vivere”.

