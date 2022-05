Ilary Blasi scoppia a ridere. La gaffe all'Isola dei Famosi è clamorosa

Francesco Fredella 03 maggio 2022 a

Parola d'ordine: gaffe. E in studio, all'Isola dei famosi, succede di tutto. La Blasi, del resto, ci ha abituato a gustosi fuoriprogramma: lo scorso anno aveva detto "patata" e non "Palapa", suscitando la risata del pubblico. Adesso, la conduttrice, deve fare i conti di nuovo con un'altra gaffes. Imbarazzante a tal punto che scoppia a ridere, ci pensa Nicola Savino a prendere il suo posto. Ad un certo punto arriva al centro dello studio. E la mente va a quella gaffe legata alla ‘patata’ invece di ‘palapa’, tutto avvenne l’anno scorso. Ma su Canale5 ne combina un’altra. Clamorosa gaffe che fa sorridere tutti. Quando parla dei naufraghi costretti a mangiare riso dice: “Niente ti scoreggi… scoraggia!” E a quel punto interviene Nicola Savino, sapiente e tagliente “Andiamo a casa”. Così, Savino prende il posto della Blasi. La gaffe, in pochi minuti, fa il giro della Rete diventando virale.

Si nota in questo siparietti un grande rapporto di amicizia tra Ilary Blasi e gli opinionisti in studio. In questi ultimi anni non era mai accaduto di vedere un certo rapporto di simbiosi e amicizia. Lo scorso anno, ad esempio, ci pensò Iva Zanicchi a rallegrare un po' il parterre dell'isola, ma quest'anno sembrano esserci tutti gli ingredienti per un grande sprint. Tra l'altro, il reality condotto dalla Blasi andrà avanti fino al 29 giugno quando ci sarà l'ultima puntata dell'Isola dei famosi. La puntata di ieri è stata molto intensa. Piena di emozioni, colpi di scena e pianti. La lite furiosa tra Laura Maddaloni e Vaporidis sta facendo parlare tutti. La judoka lo accusa pesantemente e dice di essere pronta ad andare per vie legali, si tratta di un risvolto davvero poco piacevole che potrebbe trascinare il reality in tribunale.

