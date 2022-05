Isola dei famosi, haters scatenati con Mercedesz Henger: "Non doveva farlo". Zittiti dalla madre Eva

Sullo stesso argomento: Ilary Blasi scoppia a ridere. La gaffe in studio è clamorosa

Eva Henger, che è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale all’estero, è tornata in Italia. Si trova a Roma dov’è ancora ricoverata. Nelle ultime ore, sua figlia Mercedesz Henger è tornata all’Isola dei Famosi nonostante la madre sia in ospedale. E non sono mancati attacchi sui social: la ragazza, secondo molti fan, avrebbe dovuto rinunciare per stare vicino a sua madre. Ma lo spettacolo continua e Mercedesz ha colto la palla al balzo, anche perché era scomparsa dai radar della tv.

Intanto, Eva sta meglio ed è curata dal professor Lorenzetti. A Pomeriggio5 con Barbara d’Urso sono apparsi in collegamento il medico e la Henger, a cui la conduttrice ha mostrato gli attacchi subiti da sua figlia. Eva è caduta dalle nuvole ed ha difeso Mercedesz. “Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me”, dice la Henger.

Poi è andata in onda una clip con i commenti incassati da Mercedesz. Eva con le lacrime agli occhi ha detto: “A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”.

