Isola dei Famosi, incidente con l'elastico: Iannoni resta piegato in due

Fustrata sulle parti intime a L’Isola dei famosi 2022. Durante l’ultima puntata del reality, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni sono stati puniti perché hanno rivelato al resto dei naufraghi che in Honduras stava per sbarcare Mercedesz Henger in qualità di nuova concorrente. La conduttrice Ilary Blasi ha deciso che per alcuni giorni avrebbero dovuto rimanere legati da una cintura elastica dall’estensione massima di 3 metri. Una vera tortura in condizioni normali, figurarsi in caso di sopravvivenza. Così in Palapa, l’inviato Alvin prima ha provato a mettere a Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, poi non riuscendoci è sbottato: “Ma sei ingrassato?!”.

Alla fine è riuscito a legarli e Edoardo ha suggerito di fare un test. Ebbene, nemmeno se l’avessero studiata al tavolino sarebbe venuta così bene: il naufrago si è allontanato, mentre il mingherlino figlio di Carmen Di Pietro è rimasto fermo. L’elastico in tensione si è rotto all’improvviso e ha dato una schioppettata sull’inguine del giovane Alessandro che si è piegato in due per il dolore, mentre Alvin al suo fianco scappava ridendo.

Battuta servita su un piatto d’argento per i due opinionisti. Nicola Savino ha commentato: “Cinque centimetri più sotto e Carmen non sarebbe diventata mai nonna”, mentre Vladimir Luxuria ha ironizzato: “Adesso Alessandro canterà come i Cugini di Campagna”. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza degna di rilievo per il concorrente.

