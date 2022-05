Striscia la notizia senza Michelle Hunziker, cosa è successo. Nuova conduttrice al fianco di Gerry Scotti

09 maggio 2022 a

Nella puntata di lunedì 9 maggio di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti non ci sarà Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera infatti avrebbe il Covid. La Hunziler è risultata positiva a un test rapido e non potrà andare in onda nel popolare telegiornale satirico di Canale 5. In attesa del tampone molecolare a prendere temporaneamente il posto di Michelle nel programma di Antonio Ricci sarà Valeria Graci, volto noto di Striscia.

Come spiega Davide Maggio nel suo sito, Graci è inviata del tg satirico dal 2014 ed è nota ai fan del programma per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. A marzo per un paio di puntate aveva condotto proprio al fianco di Jerry Scotti e per lei dunque è un ritorno dietro al bancone del tg.

