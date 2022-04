Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, spunta la foto della riappacificazione: "Amorevoli". Beccati insieme così

Giada Oricchio 20 aprile 2022 a

Colpo di scena in casa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è ritorno di fiamma? Secondo il sito Dagospia, la conduttrice svizzera e l’ex marito hanno trascorso un po’ di tempo insieme e gli atteggiamenti erano “amorevoli” più che civili e garbati. Il giornalista Ivan Rota con Sor Rotella ha scritto sul sito fondato da Roberto D’Agostino: “La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana”.

E a guardare bene le ultime Instagram Stories di Michelle e Tomaso, separatisi ufficialmente tre mesi fa, è certo che fossero insieme: stessi panorami, stessa location e stesso cane ovvero il levriero Odino. Di più, Hunziker ha lasciato un messaggio sibillino sotto alcuni scatti in montagna: “Giorni di pace, giorni per raccogliersi e stare con chi ami e pensare a tutto ciò che vuoi cambiare nella tua vita… tutto ciò che va bene così e ciò che deve necessariamente morire per rinascere più luminoso, più libero e più forte di prima… auguro a tutti voi e a tutti quelli che amo una Pasqua libera di cuore”.

Alla luce dei nuovi rumors, queste parole sembrano assumere un significato ben preciso, potrebbero essere il preludio di un nuovo annuncio. La coppia ha due figlie Sole e Celeste e poche settimane fa, una rivista tedesca aveva paparazzato un casto bacio di Michelle al medico Giovanni Angiolini in Sardegna, ma la notizia del flirt non era stata confermata.

