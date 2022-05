Le prove sui figli segreti di Vladimir Putin e Alina Kabaeva. Rintracciata la ginecologa che li ha fatti nascere

04 maggio 2022 a

Sulle tracce di Alina Kabaeva, l'ex ginnasta russa di 38 anni considerata dai media di mezzo mondo come l'amante di Vladimir Piutin, spunta la ginecologa che ha fatto i partorire i figli segreti del presidente russo. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si era parlato della Kabaeva che avrebbe riparato in Svizzera, dove in passato aveva anche vissuto. Il governo elvetico però ha smentito le indiscrezioni che hanno avuto l'effetto di far uscire nuove evidenze.

Il sito Ticinonline e il settimanale Le Matin Dimanche fanno sapere infatti che la ex ginnasta e parlamentare nel 2015 ha partorito un figlio avuto proprio dal presidente russo a Sorengo, nel canton Ticino, nella clinica Sant'Anna.

Nella clinica in cui tra l'altro è nata Michelle Hunziker e ha partorito Barbara Berlusconi "lavorava una ginecologa russa, poi naturalizzatasi svizzera, proveniente da San Pietroburgo, la stessa città di Vladimir Putin. Del quale la dottoressa sembra sia stata, in gioventù, una buona amica" spiega Repubblica. La donna avrebbe seguito la gravidanza della Kabaeva e fatto nascere il bambino. Nel 2019 avrebbe seguito il parto del secondo figlio della coppia che per volere di Putin sarebbe nato a Mosca. La ginecologa oggi ha più di sessant'anni e non lavora più, ma abita ancora in zona e negli anni ha fatto venire nel Paese molti oligarchi per seguire gravidanze e parti.

