Aurora Ramazzotti senza vergogna a Le Iene, confessa tutto sul sesso. E il fidanzato Goffredo Cerza conferma

Aurora Ramazzotti senza inibizioni a Le Iene: "Sesso orale sì, lato B no". Durante l’ultima puntata del programma di Italia1, l’inviato Stefano Corti, prendendo spunto dal presunto accordo prematrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck (“sesso almeno quattro volte alla settimana”, la cosiddetta clausola anti-tradimento), ha intervistato alcune coppie famose: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha finti pudori e alle domande bollenti ha risposto dritto per dritto: “Quante volte lo facciamo a settimana? Cinque. La durata? Cinque minuti”. Contro i venticinque di Carmen Russo ed Enzo Paolo che sono anche più fantasiosi sui luoghi dove consumare gli amplessi amorosi: aereo e sala di registrazione. La giovane Ramazzotti, invece, è andata sul classico: “Noi sco***mo solo a letto”, ma il fidanzato l’ha corretta: “Ti sei dimenticata nella Jacuzzi a Bali”. E quando Corti tocca l’argomento autoerotismo, è Goffredo Cerza a “svergognare” senza freni la compagna: “Lascia le tracce in giro”, “Eh, a volte mi dimentico il dito sul comodino” rintuzza ridendo Aurora appagata da una sana sessualità anche se non tutto è lecito: “Sì al sesso orale, ma il c**o no, è fatto per buttare fuori”.

