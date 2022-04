Madonna irriconoscibile su Tik Tok e volto deformato. Un filtro social o il disastro di un chirurgo?

Alice Antico 16 aprile 2022 a

Madonna, la popstar di fama internazionale, a ben 63 anni pubblica su TikTok un video che sorprende letteralmente i fan: il suo viso sembra insolito. Nella clip l'artista è molto diversa, il volto appare gonfio e ritoccato, mentre lei si dondola sulle note di “Frozen” con una maglietta velata che lascia intravedere il seno prorompente. Catenine d'argento al collo e capelli biondi acconciati con alcune trecce a coronare il look. Zigomi e labbra decisamente gonfi, occhi allungati e naso più affusolato del solito. Madonna gioca con i suoi fan, si avvicina per mandare un bacio e tutto questo fa inevitabilmente chiedere: cosa è successo al suo volto? Difficile dire con certezza se si tratti di un filtro del social network o se la popstar abbia cambiato i propri connotati con iniezioni e chirurgia.

Tanti i commenti apparsi sotto il video di fan sorpresi dall'aspetto della cantante. “Ma che ti è successo?”- hanno chiesto. Non è certo la prima volta che Madonna si mostra modificata dall'eccesso di filtri. Qualche tempo fa la 63enne aveva commentato le critiche rivolte al suo aspetto fisico e all'eccesso di chirurgia: “Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno”- aveva dichiarato. Da non dimenticare che la stessa, nello scorso inverno, sfidava Instagram pubblicando diverse volte una foto che il social le aveva censurato, accusando quest’ultimo di ‘sessismo’. Un selfie rimosso dal suo profilo Instagram l’aveva mandata su tutte le furie: nel suo mirino è finito Mark Zuckerberg, padrone di Facebook e Instagram, che ha osato cancellare una foto di lei distesa su un letto, in posa sexy, calze a rete e in lingerie intima nera, e con un capezzolo a bella vista. Proprio quest’ultimo dettaglio è valsa la rimozione della foto da parte del social. Così Madonna ha immediatamente ripubblicato gli scatti, coprendo però il capezzolo con un cuoricino, e parlando di censura.

La 63enne ha rivendicato di aver mantenuto la propria “sanità mentale lungo quattro decenni di censura, sessismo, discriminazioni basate su età e misoginia”. Questa la risposta ai molti che hanno visto tale svolta super sexy come un momento di scarsa lucidità mentale della popstar, che si rifletterebbe anche nell’abuso di botox, invasivo al punto da aver stravolto i suoi stessi lineamenti.

