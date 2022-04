Sabrina Salerno esagera con la prova costume: senza bikini le curve esplodono, fan in tilt

15 aprile 2022 a

Esagerata Sabrina Salerno! La cantante, icona della musica pop anni ’80, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una gallery molto, molto sexy. “Ricordo perfettamente il pomeriggio di questo servizio fotografico… io e Buzzanca ci siamo detti: ‘lasciamo stare… non è giornata, fa troppo caldo’. Fortunatamente abbiamo cambiato idea” ha scritto Sabrina sul suo profilo Instagram.

Il risultato, in effetti, è strepitoso. In una foto, la performer dallo sguardo magnetico indossa solo una camicia trasparente annodata sugli slip che mettono in risalto il rotondo lato B, in un’altra avanza sicura con il seno a vista come una seducente cow-girl con occhiali a specchio e cappello e infine la più birichina e prorompente: niente reggiseno, bombastico decollètè che fa capolino dalla blusa aperta e gambe nude con il cappello di paglia in posizione strategica.

Minigonna di piume con il bluff della camicetta: la foto irresistibile di Sabrina Salerno, si vede tutto

Foto mozzafiato che hanno solleticato la fantasia dei follower entusiasti davanti a cotanta bellezza. Dopo Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno è spesso ospite delle principali trasmissioni tv della Rai e sta valutando nuovi progetti.

