Aurora Ramazzotti e la polemica feroce sui capezzoli: "Così vi tranquillizzo". Provocazione ad alto tasso erotico

“Free the nipple” ovvero la nuova versione di “La tengo como todos”. Aurora Ramazzotti spazza via l’ultima polemica social. La giovane conduttrice ha postato sul suo account Instagram una foto mentre pranzava, ma i follower si sono concentrati su un dettaglio malizioso: sotto il top verde lime non indossava il reggiseno e si intravedevano i capezzoli. Tanto è bastato a scatenare commenti critici. Ma la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha risposto come Laura Pausini (durante un concerto si aprì l’accappatoio, si intravide il pube e disse: “La tengo como todos”): “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”.

E via con immagini di mammelle di animali vari. Perfino quelli del fidanzato Goffredo Cerza perché “li hanno anche gli uomini”. Poi ha pubblicato una serie di scatti con la maglietta incriminata accompagnati dalla caption “Free the nipple” cioè capezzoli in libertà. Archiviata la disavventura, Aurora si è invece indignata (sempre con ironia) per chi sul web utilizza la sua immagine in maniera impropria per fare clickbaiting o peggio per pubblicità ingannevoli.

