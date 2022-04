Stefano e Belen ormai fanno coppia. Insieme al compleanno di Santiago

09 aprile 2022 a

Santiago compie nove anni e i suoi genitori non si nascondono più. Al compleanno del figlio, festeggiato con salti e piroette e arrampicate da parkour con gli amici, c'erano Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tutti e due insieme come accade ormai da settimane. Il ritorno di fiamma tra gli ex coniugi non è più solo roba da rotocalchi rosa. E' realtà. Non sono ancora tornati a vivere sotto lo stesso tetto ma passano sempre più tempo insieme e non è escluso che presto si riuniscano definitivamente.

Intanto i week end di fuga sono diventati passeggiate al parco a Milano e pomeriggi a giocare insieme con Santiago e con la piccola Luna Marì, nata dalla breve relazione di Belen con Antonino Spinalbese. Santiago, intanto è al settimo cielo. Come tutti i bambini di figli separati ora può vivere la gioia di rivedere i suoi genitori insieme. Soprattutto nel giorno del compleanno. Tema del banchetto finale, Fortnite, il gioco on line più amato dagli adolescenti, in cui si combatte e si cerca di vincere su tutti. Elmetto in testa, Santi, come lo chiamano tutti, ha potuto vivere un pomeriggio di festeggiamenti come non accadeva da tempo. Anche se l'amato nonno Gustavo e lo zio Jeremias sono lontanissimi, in Honduras, dove fanno i naufraghi sull'Isola dei famosi.

Il nonno, giovedì scorso, in diretta ha salutato il suo nipotino, così come Jeremias. Santiago aspetterà di festeggiare con loro appena usciranno dal reality condotto da Ilary Blasi. Intanto si gode mamma e paà. Super impegnati con il lavoro, in questo periodo, ma sempre presenti con i figli. Belen è ora impegnata al fianco di Teo Mammucari alla conduzione delle Iene, Stefano con Amici di Maria De Filippi, dove è chiamato a giudicare gli allievi della scuola durante il serale del sabato. Un momento professionale e personale, per la rinnovata coppia, che farà ancora parlare di se. Questo è fuori di dubbio.

