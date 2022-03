Domenica In, Mara Venier incastra Stefano De Martino sul secondo figlio: "Ho cominciato presto..."

Giada Oricchio 28 marzo 2022 a

A "Domenica In", il programma festivo di Rai1, Stefano De Martino tira in ballo Silvio Berlusconi: “Potrei fare come lui”. Ospite della puntata di domenica 27 marzo, il conduttore ha parlato di sé, del lavoro e dei progetti futuri. Mara Venier, per scelta, è entrata in punta di piedi nella sfera privata. Più che cercare lo scoop sul terzo ritorno con Belen Rodriguez, gli ha chiesto se desidera diventare di nuovo padre e De Martino non ha nascosto di provare il desiderio di un secondo figlio: “Sono diventato padre giovanissimo, fu per amore ma anche uno slancio di incoscienza. Sì, mi piacerebbe, ma avendo un bambino di 9 anni a volte penso che mi dispiacerebbe per lui perché abbiamo un rapporto molto intimo, però sì, sono partito così presto che ho tempo…”. Poi con una buona dose di ironia ha aggiunto: “Se poi leggi le notizie di questi giorni… c’è gente che fa i figli anche molto, molto tardi…”.

La Venier provoca, De Martino ci casca: su Belen situazione imbarazzante

Il riferimento era alla presunta gravidanza di Marta Fascina, la giovanissima fidanzata dell’86enne Silvio Berlusconi, una notizia subito smentita come ha ricordato Mara Venier. L’ex ballerino, dal sorriso impunito, ci ha giocato su: “Quando l’ho letta, ho pensato ‘va beh me la posso prendere proprio con calma, faccio in tempo a farne altri dieci…”. Su Belen una sola concessione: “Sono molto felice, sereno e contento”.

