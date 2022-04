Belen Rodriguez parla e avvisa Stefano De Martino. La frase sibillina sulle altre: "Finché nuove donne..."

07 aprile 2022 a

“Finché dura, ventura” dice un noto proverbio che Belen Rodriguez sembra aver fatto suo. Durante l’ultima puntata de “Le Iene”, la showgirl argentina ha ribadito di essere tornata insieme - per la seconda volta - all’ex marito Stefano De Martino. Nel segmento dedicato alla lettura dei tweet, una telespettatrice ha le ha scritto maliziosa: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?” e la modella ha risposto: “Vuoi assaggiare Stefano? Secondo me, ce la potresti fare perché ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una sua scelta”. Una frecciatina in memoria del passato fatto di tradimenti e al tempo stesso un avviso al presentatore Rai e giudice di Amici, la cui dote principale non sarebbe la fedeltà.

Per ora, Belen e Stefano sorridono felici dalla copertina del settimanale Chi che li ha paparazzati a parco Sempione a Milano con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì. Dalle foto, De Martino appare molto affettuoso con la figlia di Antonino Spinbalbese. E chissà che non arrivi un terzo figlio per la coppia visto che sia Rodriguez sia De Martino hanno dichiarato di voler diventare di nuovo genitori.

