"Amici il serale", cosa c'è sapere sulla prima puntata. E c'è già un concorrente eliminato

Al via il serale di Amici, sabato 19 marzo su Canale 5, la ventunesima edizione che vede confermata al timone Maria De Filippi e in toto la giuria dell’anno scorso, ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Il meccanismo del programma vede la consueta sfida a squadre con i professori accoppiati fra loro formando quindi tre team, ovvero Pettinelli con Peparini, Cuccarini con Todaro e per finire Zerbi con la Celentano.

Gli ospiti che impreziosiranno la prima puntata del serale sono due volti molto amati dagli spettatori Elisa e Nino Frassica. La prima, reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo, dove si è classificata seconda con il brano “O forse sei tu”, torna nella scuola, dopo aver fatto parte del cast del programma in qualità di coach. Nino Frassica, attore che presto rivedremo in tv con la nuova stagione di Don Matteo, regalerà momenti di spensieratezza.

Come l’anno scorso, le puntate sono registrate. Dalle indiscrezioni si apprende che la prima eliminata di questa sera è la ballerina Alice. Per l’altra eliminazione dobbiamo aspettare la messa in onda. I due concorrenti finiti a rischio eliminazione, Gio Montana e Christian Stefanelli, dopo le esibizioni che li vedranno darsi battaglia, saranno allontanati dallo studio e portati nella casetta dei talenti, dove verrà comunicato solo a loro - lontano dallo studio tv, il pubblico spettante della puntata e quindi il mondo esterno - il nome del secondo eliminato dal talent.

Amici, gli anni passano, il successo resta e il format ha saputo adattarsi ai cambiamenti senza però scadere nella banalità anzi garantendo ai suoi protagonisti un livello di popolarità, tale da consentire in qualsiasi caso, al di la della vittoria, una possibilità di carriera in futuro. Gli inediti della “quota” cantanti registrano numeri da capogiro. Le classifiche in questione riferiscono ai dati Spotify Italia e Instagram, al di là della gara tv che vede al talent i cantanti concorrere insieme ai ballerini, per l’ambita vittoria del montepremi finale.

Al primo posto in classifica, si posiziona LDA, Luca D’Alessio, con quota oltre 23 milioni di stream complessivi raggiunti con all’attivo 4 inediti, pubblicati ad Amici 21. Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, è il concorrente- tra i 18 talenti ammessi all’atteso serale del talent- a registrare il record di stream imbattuto per un solo singolo, “Quello che fa male”, che da solo ha superato in queste ore quota 18 milioni di stream su Spotify Italia. L’inedito di successo ha raggiunto il disco d’oro e il disco di platino, secondo le certificazioni FIMI. Al secondo posto troviamo Alex con oltre 13 milioni di stream complessivi raggiunti con all’attivo 4 inediti lanciati al talent. Il giovane si appresta a conseguire la sua prima certificazione FIMI di disco d’oro. Al terzo posto sul podio, anche se vicinissimo ad Alex, invece, si assesta Albe (membro del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini) con oltre 13 milioni di stream complessivi, raggiunti con all’attivo 4 inediti. Anche lui è certificato FIMI, insignito di disco d’oro con il singolo Millevoci.

