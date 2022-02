Le Iene, voci impazzite su Belen Rodriguez: "In ritardo alle prove e la conduzione". Scoppia il caso

Giada Oricchio 21 febbraio 2022 a

Belen Rodriguez iena sbranata? Secondo un retroscena di “Dagospia”, vacilla la co-conduzione della showgirl argentina con Teo Mammucari a “Le Iene”. Il sito di Roberto D’Agostino titola su “spaccature” nel programma di Italia1: “In quel di Cologno si mormora dei malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione delle Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente” si legge sul portale.

Belen ha dichiarato che il suo sogno era diventare una iena e nell’intervista a “Verissimo”, domenica 20 febbraio, aveva perfino fatto un appello a Neri Parenti affinché le affidasse inchieste e servizi da inviata, ma non avrebbe lo stesso entusiasmo quando si tratta di provare: “Il giorno delle prove, l'argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo – scrive Dagospia -. In un'altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto. E poi il duo alla conduzione, Teo Mammucari e Belen, non sembra convincere nemmeno il pubblico”.

In effetti, gli ascolti non sono buoni. Ma c’è di più e di peggio a leggere il dago report: “Belìn Belen ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali” e la mazzata finale: “Condurre "le Iene" sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l'apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?”.

