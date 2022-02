C'è Posta Per Te, Maria Paola demolisce l'ex fidanzato e gela Maria De Filippi

20 febbraio 2022 a

“Se sono qui è perché ho capito che voglio te accanto a me”. A C'è Posta per Te sabato 19 febbraio colpisce la storia di Maria Paola cercata ancora una volta dall'ex fidanzata Leandro con il quale ha condiviso 11 anni di amore. Una storia cominciata quando lei di anni ne aveva appena 15, lui 17. Leandro avrebbe voluto sposarla, per due volte, ma alla fine il matrimonio è saltato per le corna che le aveva messo le corna. E la seconda volta è stata fatale per la relazione Maria Paola lo ha lasciato definitivamente.

Eccoli allora da Maria De Filippi: lui l'ha fatta chiamare per chiederle ancora una volta predono dopo gli errori. Lei è visibilmente scossa quando apre la busta e si ritrova davanti l'ex fidanzato già in lacrime. Leandro parla, Maria Paola si morde freneticamente le labbra. Sembra una donna fragile quasi pronta a ricascare tra le braccia dell'uomo che l'ha tradita più volte. E invece alla fine si dimostra forte e sicura di sé: ricorda l'ultimo anno disastroso insieme, le corna, e ricorda - a tutte le donne - che di fronte a errori tanto gravi è giusto andare avanti e chiudere la relazione. "Io cercavo da lui delle certezze che non arrivavano mai". Poi, per fortuna, ha smesso: "Io mi sono sentita più libera. Prima mi sentivo in gabbia, non perché lui fosse violento, mai lo è stato, ma mi sentivo soffocata. Poi ho iniziato a sentirmi più libera con me stessa".

Maria De Filippi cerca di farle capire che Leandro stavolta è pentito, che era immaturo e in fuga dalle responsabilità ma anche la conduttrice capisce che la sua ospite è irremovibile. Maria Paola la sorprende: "Lui non ti ha detto che una delle donne che ha frequentato aveva un compagno e un figlio e lui le diceva di troncare e che era pronto a crescere suo figlio". Queen Mary insiste: "A volte chi tradisce lo fa perché è st***, non sto parlando di lui… Però non perché tu sia manchevole di qualcosa". "Sbagliare è umano, perdonare anche. Ma la seconda volta no" conclude Maria Paola guadagnandosi gli applausi del pubblico. "Lui si deve rassegnare oppure hai bisogno di tempi?" domanda la conduttrice. "La mia risposta è rassegnati". Busta chiusa, adieu.

