C'è Posta per te, la moglie tradita dice no al marito. I complimenti di Maria De Filippi

Irremovibile ma con un sorriso dolcissimo. La grande maturità di Cristina, 30 anni con due bambini e un marito fedifrago, impressiona anche Maria De Filippi che le fa i complimenti. A "C'è Posta Per Te" sabato 12 marzo la terza storia è quella di questa giovanissima mamma che è stata tradita dall'uomo che amava. Lui gelosissimo e padre solo del secondo figlio della donna, si presenta in studio con la mamma per chiederle umilmente perdono delle corna.

Queen Mary racconta i dettagli del matrimonio interrotto e lui la supplica: “Amore mio, io ti chiedo perdono per tutto quello che ti ho fatto passare”. “Cristina ti voglio bene, sei il mio cuore! Non farlo soffrire” prega l'ex suocera. Lei però fin da subito si fa vedere tranquilla e determinata, parla del suo equilibrio finalmente ritrovato e confessa a Maria di non volerlo perdere: “Abbiamo condiviso tanto… Siamo stati sempre uniti” spiega la giovane parla del suo rapporto con Emanuele e della delusione nell’aver scoperto il tradimento. Racconta che è un bravissimo papà, che ha cresciuto anche il primo figlio come fosse suo ma quelle promesse, di cambiare e di lasciarla libera, sono sempre le stesse disattese da anni. La dolcezza e la calma con cui Cristina racconta perché non vuole aprire la busta fanno capitolare anche Maria che mentre scarica il marito le fa i complimenti per il carattere. A nulla valgono le suppliche dell'ex, la busta si chiude tra gli applausi della bella mamma che ha conquistato anche il cuore dei telespettatori.

Sui social piovono i commenti, tutti d'accordo sul finale scritto da Cristina: "Che tenerezza questa ragazza ti meriti tutta la gioia di questo mondo". E ancora: "Non tutto il male vien per nuocere. Che carina questa ragazza Lui doveva sbagliare per lasciar libera sua moglie? Libertà di vivere. Libertà di amare. Lui geloso???? E la tradisce. Se lo perdona.... Grande donna".

