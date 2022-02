"Ha vinto a San Marino!" Domenica In, Mara Venier pazza di gioia per Achille Lauro all'Eurovision 2022

20 febbraio 2022 a

Mara Venier è in un brodo di giuggiole per il suo Achille Lauro che, nonostante la mancata vittoria al Festival di Sanremo, conquistato da Mahmood e Blanco, andrà all'Eurofestival. "Ha vinto Una voce per San Marino e parteciperà subito all'Eurovision Song Contest 2022! Facciamo un grande applauso, presto sarà qui" annuncia la conduttrice di Domenica In lanciando un filmato sulla vittoria del cantante romano al concorso canoro della piccola repubblica che vedeva in gara, tra gli altri, Ivana Spagna, Alberto Fortis e Francesco Monte.

Insomma, missione compiuta per Achille Lauro che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone "Stripper". "Parteciperò all’Eurovision2022 con il brano ’Stripper’. Una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale", ha commentato sul suo profilo Instagram. "Grazie di cuore a San Marino, ’l’antica terra della libertà’ , per avermi invitato alla primissima edizione del suo festival e aver reso possibile tutto ciò", ha aggiunto. "Ci vediamo a Torino. ’Ma che stupida voglia che ho'".

