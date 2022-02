Achille Lauro, tronisti, reduci dei talent e vecchie glorie: gli italiani invadono San Marino per andare all'EuroVision

09 febbraio 2022 a

I cantanti italiani invadono la piccola repubblica di San Marino. Alla guida del drappello Achille Lauro che per trovare un posto alllEuroVision song contest, la tanto attesa passerella internazionale che ha incoronato i Maneskin, si è iscritto a Una voce per San Marino, la gara canora del monte Titano analoga al nostro Festival di Sanremo. La finale del concorso si terrà sabato 19 febbraio al Teatro nuovo nella curazia di Doganae sarà trasmessa in diretta da San Marino Rtv.

Tra gli altri più o meno big che provano la carta degli oriundi per andare all'EuroFestival con Mahmood e Blanco ci sono anche Valerio Scanu, Ivana Spagna.

Ma possono farlo? Il regolamento prevede concorrenti «Emergenti» e Big» «senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato». In gara anche Cristina Ramos, vincitrice di Got Talent Espana nel 2016, e anche Francesco Monte, ex naufrago dell'Isola dei Famosi e tronista di Uomini e Donne partecipa dopo l'esclusione da Sanremo.

Nella kermesseil romagnolo Alessandro Coli con il dj turco BurakYater; Blind, rapper di X Factor 2020; Matteo Faustini nuova proposta di Sanremo 2020; il batterista Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus in featuring con Alberto Fortis. Gli unici sammarinesi sono Fabry & Labiuse feat Miodio. E se vincessero proprio loro?

