Sanremo 2022, esplode il fenomeno Blanco. E spuntano le foto da "Brividi" con la fidanzata Giulia Lisioli

Mahmood e Blanco trionfano a Sanremo 2022, un'edizione - la terza targata Amadeus - che ha battuto ogni record in termini di ascolti e popolarità, anche grazie alla partecipazione di tanti giovani. La coppia che già era data tra i favoriti alla vigilia si conferma in testa dopo l'ultima serata al teatro Ariston e prenota un posto all'Eurovision Song Contest di Torino. Mahmood c'era già stato nel 2019, dopo la vittoria a Sanremo con il brano 'Soldi'. Stavolta, nell'edizione made in Italy porta con sé anche il 18enne Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco che ha già fatto impazzire tutti soprattutto le giovani fan che adesso sulla nuova stella vogliono sapere tutto.

Nato a Calvagese della Riviera, un piccolo paese della provincia di Brescia, il 10 febbraio 2003, il cantante che nei suoi appena diciannove anni scarsi è stato anche un promettente calciatore (due anni fa era difensore e capitano della squadra giovanile di Padenghe) è fidanzato da circa un anno e mezzo con Giulia Lisioli, una ragazza del bresciano come lui conosciuta prima di diventare famoso. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Per l'occasione, il cantante aveva aggiornato il suo profilo Instagram con una foto di coppia. Ma a raccontare via social il loro amore ci pensa soprattutto la studentessa Giulia, che posta spesso foto e video assieme al fidanzato.

Anche lui le ha dedicato un tenero saluto, al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston il giorno della vittoria. “Ciao Giulia”, ha detto Blanco sollevando il mazzo di fiori che gli aveva appena consegnato Amadeus.

